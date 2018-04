Nieuw parkeerregime in het centrum 18 april 2018

02u34 1 Kapellen De nieuwe parking op de vroegere gronden Gijsen, aan de Ertbrandstraat in het centrum van Putte-Kapellen, wordt een parking voor kortparkeerders. Een kleine zone, waar nu parkeren met een schijf geldt, wordt omgezet naar langparkeren.

Op waterdoorlatende grasdallen kunnen 45 auto's parkeren. Er is ook een brede parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien.





De parking krijgt een groene afwerking met struiken, enkele bomen en heeft een paadje naar de in- en uitgang van de school. De inrit van de parking komt aan de Ertbrandstraat en de uitrit gebeurt via het Vincent Mercierplein.





Blauwe zone

Het parkeerregime voor de nieuwe parking valt onder de blauwe zone. "Dit betekent dat er maximum twee uur lang kan geparkeerd worden. Na 18 uur 's avonds kunnen buurtbewoners de parking vrij gebruiken tot 9 uur 's morgens", zegt schepen voor openbare werken Koen Helsen (Open Vld).





Langparkeren

"Ook het parkeerregime in de Ertbrandstraat wordt aangepakt. Een kleine zone wordt omgezet naar langparkeren ten voordele van buurtbewoners. Aan de zijstraten voorziet de gemeente, over een beperkte lengte, een parkeerverbod om het in- en uitrijden op de gewestweg veiliger te maken en de bermen te beschermen."





"Dezelfde regeling zal ook uitgewerkt worden voor de Vierhoevenstraat en de Sint-Dionysusstraat".