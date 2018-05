Nieuw geboortebos 31 mei 2018

Het Kapelse gemeentebestuur heeft een perceel weidegrond gekocht aan het Berkenbos, tussen de Bernard De Vadderlaan en de Fortsteenweg. Het perceel heeft een oppervlakte van bijna 5.000 vierkante meter en heeft ongeveer 30.000 euro gekost. Bedoeling is er op termijn een geboortebos aan te planten. Met deze aankoop beschikt de gemeente nu over een tweede geboortebos. Enkele jaren geleden opende het eerste geboortebos achter de scoutslokalen aan de Wolvebosdreef.





Dat perceel is bijna volledig beplant zodat de gemeente op zoek ging naar een locatie voor een tweede geboortebos. (FSE)