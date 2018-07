Natuurdomein Het Rood krijgt loopzone voor honden 31 juli 2018

02u35 0 Kapellen In natuurdomein Het Rood zal in het najaar een loopzone voor honden van zo'n 4.000 vierkante meter worden aangelegd. Dat maakt deel uit van de plannen van de gemeente en beheerder Natuurpunt voor Het Rood.

"Aan de hoofdingang, langs de Streepstraat, zullen de versleten en soms verdwenen paaltjes plaatsmaken voor een slagboom", zegt milieschepen Frederic van Haaren (Open Vld). "Wandelaars en recreanten zullen langs deze slagboom in het domein kunnen. Er komt een losloopzone van ongeveer 4.000 vierkante meter voor honden. Die komt aan de achterkant van het domein langs de Parijseweg. Er zullen ook twee ingangen komen. Het geheel zal worden afgezet door draad van 1,5 meter hoog met om de 3 meter een kastanje houten paal om zo het boskarakter te behouden.





Aan de kant van de Parijseweg zullen de drie ingangen die werden opgenomen in het beheerplan worden hersteld en of opgekuist. Al de andere door de jaren heen geplaatste bruggetjes zullen worden weggehaald. De werken zullen in het najaar worden uitgevoerd." (FSE)