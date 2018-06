Nathalie Weeremans is van N-VA 13 juni 2018

In de berichtgeving over de kandidatenlijst van de N-VA Kapellen, in de krant van gisteren, is een fout geslopen. Nathalie Weeremans, die op de zesde plaats staat, was tot 2016 districtsraadslid voor N-VA in Ekeren en geen mandataris van het Vlaams Belang. Nathalie Weeremans werd er in 2016 opgevolgd door Serge Huybrechts. Lijstduwer Olivier Van Camp baat samen met partner Nathalie Weeremans brasserie La Pipe uit in Putte-Stabroek. (FSE)