Naked Shampoo is beste minionderneming Alfons Schryvers

28 januari 2019

10u33 0

Tijdens de Vlajo Verkoopdagen verkopen jonge studentondernemers hun zelf ontwikkelde producten in verschillende Vlaamse winkelcentra. Het is een ideale training om ondernemende competenties als overtuigingskracht en verkoopvaardigheden verder aan te scherpen. Op de Vlajo Verkoopdag in het Kapelse winkelcentrum Promenade werd dan ook een brede waaier aan producten en diensten voorgesteld: van modeaccessoires over digitale gadgets tot gepersonaliseerd textiel, keukengerei of lekkernijen. De dag werd afgesloten met de verkiezing van de beste Vlajo Minionderneming. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna het voltallige Kapelse schepencollege bijgestaan door provinciaal gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor flankerend onderwijsbeleid. In de categorie secundair ging de prijs voor de Beste Vlajo Minionderneming naar “Pleduco” van Sint Lutgardus Merksem. Zij kwamen op de markt met twee gezelschapsspelen. In de categorie hogeschool werd “Naked Shampoo” van de Kareld de Grote Hoogeschool, de beste. Leerlingen van deze school presenteerden er hun shampoo. In totaal namen 36 klassen, van verschillen de scholen, deel aan de verkoopdag.