Na 51 jaar in de autowereld gaat Herman Van De Ven met pensioen “Carrosserie van auto’s herstellen zit in mijn bloed” Alfons Schryvers

21 december 2018

12u40 0

Bij garage Van De Ven, aan Starrenhoflaan 1, in Kapellen is afscheid genomen van garagehouder Herman Van De Ven (67). Als jonge snaak van 16 jaar begon hij zijn loopbaan in een kleine garage te Putte-Kapellen. Jaar na jaar groeide zijn bedrijf uit tot een bekende vestiging met tien werknemers. Vanaf 1 januari gaat hij met pensioen. “Ik zou alles overdoen maar dan niet meer 24 uur op 24 werken zoals in de beginperiode”.

De eerste werknemer van Herman was een garagist in de Waterstraat waar hij als enige werknemer, en corrossier, aan de slag ging. “Ik was nauwelijks 16 maar auto’s hebben me altijd aangetrokken” vertelt Herman. “Toen het enkele jaren later bergaf ging met de garage heb ik enkele jaren gewerkt bij Total maar altijd wel voor en na carrosserie blijven doen. Als 27-jarige ben ik dan eindelijk als zelfstandige garagist gestart met mijn eigen garage aan de Albert Louisastraat in Putte-Kapellen. In 1988 ben ik met Ford in zee gegaan en daarvoor was de garage in Putte veel te klein. Kort daarop verhuisden we naar de KMO-zone Starrenhof waar ik het eerste bedrijf was dat er zich vestigde. In 2010 werd het bedrijf verkocht aan de Fidenco-groep en kon ik eigenlijk met pensioen maar vijf maand later vroegen ze me terug om de afdeling carrosserie te leiden. Dat heb ik gedaan tot vandaag, de dag van mijn pensioen. Carrosserie heeft me altijd aangetrokken. Ik was er vaak als een maniak mee bezig. Het zit in mijn bloed en is erger dan een microbe. Toch heb ik altijd graag gewerkt”.

Veiliger geworden

Herman heeft een enorme evolutie meegemaakt in de automobielsector. “Vroeger waren de auto’s niet meer dan blikken dozen. Als toen twee auto’s tegen elkaar reden vielen er vaak dodelijke slachtoffers. Vandaag zijn ze een stuk veiliger met kreukelzones, airbags, stevige ophanging en een sterkere carrosserie. Bovendien wordt meer gebruik gemaakt van kunststof. Toch blijft, bij alle herstellingen, de kennis van de carrosier van doorslaggevende aard. Enkel hij bepaald of je auto er nadien opnieuw schitterend uitziet”. Volgens Herman zijn ook de klanten veranderd. “Ze zijn vooral mondiger geworden. Voor ze in de garage komen hebben sommigen al het internet geraadpleegd om jou te zeggen wat er precies moet gebeuren. Zo werkt het echter niet. Zonder vakkennis kan je niemand een juist advies geven. Vandaag worden ook minder schadegevallen veroorzaakt door ongevallen maar meer door aanrijdingen met obstakels zoals paaltjes of dergelijke. De vele sensoren op de auto’s zitten daar zeker voor iets tussen. Die registreren wel grotere voorwerpen maar lage paaltjes zie ze niet altijd”. Nu zijn pensioen voor de deur staat zoek Herman een hobby om zich bezig te houden. “Vroeger werkten we zo veel dat er geen tijd was voor een hobby. Ik wil mij graag gaan toeleggen op fotografie en ga daar een cursus voor volgen. Daarnaast wil ik meer op reis gaan, de favoriete bezigheid van mijn echtgenote, en voor de rest genieten van het leven”.