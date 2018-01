N-VA wil minstens drie schepenambten 30 januari 2018

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsbrunch van de N-VA Kapellen keek voorzitter Vital Lambert vooruit naar de komen de gemeenteraadsverkiezingen en gaf meer duidelijkheid over de ambitieuze plannen van zijn afdeling. "Vandaag maken we deel uit van een goed werkende meerderheid en bedoeling is dat we verder groeien. Momenteel hebben we zes raadsleden en twee schepenen. De verkiezingen moeten ons meer raadsleden opleveren en minstens drie schepenzetels. Voor Kapellen blijven we inzetten op meer verkeersveiligheid en een snelle realisatie van de verbindingsweg NX. Het dorp begint in de Wetstraat en daar kunnen we rekenen op de inzet van onze lijsttrekker Valerie Van Peel". (FSE)