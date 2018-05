N-VA maakt top 5 bekend 29 mei 2018

02u51 0

N-VA Kapellen heeft de eerste vijf kandidaten bekend gemaakt. Volgende week stemmen de leden over de volledige lijst.





Valerie Van Peel (38) is lijsttrekker. Ze is OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken in Kapellen en zetelt ook in de Kamer. Ze heeft een tweeling van vijf jaar en woont in Kapellenbos. Op plaats twee komt Luc Devriese (56) , schepen voor Ruimtelijke Ordening, Economie en Werk en woonachtig in Putte.





De derde plaats is voor voorzitter Vital Lambert (53). Hij is leidinggevende procesoperator in de chemische sector en vader van twee dochters en imker in zijn vrije tijd. Nancy Van Huffelen (39) is al langer actief in de partij. Ze zetelde lang in de ouderrad van de school van haar twee kinderen, maar steekt nu al haar vrije tijd in de politiek en werkt daarnaast in een verzekeringskantoor.





Plaats vijf is voor Peter Vanalme (42) uit Hoogboom, huidig fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad, in het dagelijkse leven business consultant in de ERP en ook een jonge vader van twee. (FSE)