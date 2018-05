Muntjes tegen kanker 03 mei 2018

Kom op tegen Kanker zamelt weer rosse muntjes in. De gemeente Kapellen doet mee aan deze actie. In de gemeentelijke locaties (Administratief Centrum, bibliotheken, BKO 't Egeltje, Cultuurcentrum, dienstencentra 't Bruggeske en 't Ertbrandje, gemeenteschool De Platanen en zwembad) vind je een Rospot waar je een bijdrage in kwijt kan. Dat hoeven trouwens niet alleen rosse centjes te zijn: ook andere munten en zelfs briefjes mogen, zolang het maar euro's zijn. Op 25 mei wordt er geteld wat de Kapelse Rospotten hebben opgebracht en alles overhandigd aan de actie Kom op tegen Kanker. (FSE)