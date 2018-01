Mon Janssens (76) overleden 02u32 0 Repro Alfons Schryvers

In Kapellen is Mon Janssens (76) overleden. Mon werd geboren op 17 juni 1942. Na een moedige strijd tegen kanker is hij overleden in het AZ Klina in Brasschaat. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na. De bekende Kapellenaar was lang bestuurslid van seniorenvereniging De Derde Jeugd en is ook lang ondervoorzitter, en bestuurslid, geweest van de marktcommissie. De voorbije jaren heeft hij zich fel ingezet voor De Derde Jeugd in het kader van haar 50-jarig bestaan. "Hij lag aan de basis van de jubileumbrochure. Mon was een actief en steeds goedgeluimd bestuurslid, hij zal hard gemist worden" zegt voorzitter Koen Helsen. Van Mon Janssens wordt afscheid genomen op vrijdag 19 januari om 11 uur in de tuinaula van Haast/Sereni, Augustijnslei 58 te Brasschaat. (FSE)