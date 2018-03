Metingen luchtkwaliteit 22 maart 2018

Milieuschepen Frederic van Haren (Open Vld) bevestigt dat Kapellen meedoet aan de actie CuriezeNeuzen. De actie brengt luchtkwaliteit in kaart en is het grootste onderzoek naar luchtkwaliteit ooit. "Door stikstofdioxide (NO2) te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit", zegt de milieuschepen. In tegenstelling tot andere gemeenten, waar honderden burgers participeren in het project, kiest Kapellen voor een andere aanpak. Er worden enkel meettoestellen geplaatst aan het Gemeentelijk Administratief Centrum, de Gemeentelijke lagere school De Platanen en aan het dienstencentrum 't Ertbrandje.





Hierdoor komen alle Kapelse wijken aan bod. (FSE)