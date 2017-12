Meeste zeges voor BRABO Antwerpen 02u32 0

Zwemmen

Het was afgelopen kerstweekend weer prijs bij ZC Iloka Kapellen. Onder de vlag van BRABO Antwerpen doken 139 zwemmers een laatste keer dit jaar het bad in, op jacht naar één of andere limiet of een besttijd. BRABO Antwerpen, ZOLA Olympic Antwerpen, AZK Kalmthout en VL Lier waren sterk vertegenwoordigd. Er waren ook delegaties present uit Oost-Vlaanderen met AZ Aalter en MEGA Gent-Maldegem.





In de oudste leeftijdscategorieën bij de jongens leverden volgende youngsters opvallende prestaties: Mustafa Al Tuwaijari, Seppe Marichal, Maxim Parmentier, Matthias Meuleman (allen van BRABO) en Louis Lust (AZK). Ze wonnen elk twee of meer wedstrijden. Bij de meisjes eveneens drievoudige winnaars: Sarah Van Wallendael (BRABO) op 50m en 100m vrije slag en 200 m wisselslag. En Anne Stieltjens (Kalmthout): zij mocht drie keer op het hoogste schavotje op 50m rug, 100m vlinder en 400m wisselslag. De zussen Karo en Jorinde Vorsselmans (AZK) en Una Alibatic (ZOLA) zwommen knap. BRABO Antwerpen noteerde het grootste aantal zeges. (PLG)