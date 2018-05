Matthias De Caluwé (Open Vld) zegt politiek vaarwel 30 mei 2018

02u26 0 Kapellen In Kapellen heeft gemeenteraadslid Matthias De Caluwé (Open Vld) afscheid genomen van de actieve politiek. Als nieuwe CEO van Horeca Vlaanderen is het immers niet toegelaten om een politiek mandaat te bekleden.

In een humoristische en soms emotionele toespraak bedankte Matthias (35) zijn mederaadsleden, de gemeentelijke ambtenaren en zijn familie. Twee personen zette hij extra in de verf, zijn vrouw Nathalie Muylle en burgemeester Dirk Van Mechelen, die hij zijn politieke vader noemde. Matthias blikte terug op zes boeiende jaren als gemeenteraadslid. "Het was een eer om in de gemeenteraad te mogen zetelen. Op de dag van de verkiezingen wachten op de uitslag was zenuwslopend. Ik denk dat iedereen hier het gevoel kent om het tellen van de stemmen te volgen op de computer en voortdurend op de refresh-knop te drukken." Er volgde nog een boodschap aan de huidige raadsleden. "Ik zou willen vragen om met respect voor elkaar campagne te voeren en geen bagger uit te storten op sociale media." Voor burgemeester Dirk Van Mechelen had Matthias een gepersonaliseerde sweatshirt, met het postnummer van Kapellen en alle raadsleden kregen twee flesjes Hoogbooms Legendebier en een aangepast glas. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Jac Van Gansen. (FSE)