Matthias De Caluwe is nieuwe CEO Horeca Vlaanderen 27 februari 2018

De 35-jarige Matthias De Caluwe uit Kapellen wordt de nieuwe CEO van Horeca Vlaanderen. De Caluwe volgt Danny Van Assche op, die begin dit jaar overstapte naar zelfstandigenorganisatie Unizo. Vanaf april treedt De Caluwe effectief in dienst. Voordien was hij onder andere al marketing- en communicatiemanager bij voetbalclub Germinal Beerschot en woordvoerder van muziekfestival Laundry Day.





Als student verdiende De Caluwe vroeger nog een centje bij in de horeca en zijn oom heeft enkele zaken in Lokeren. De nieuwe baas van de horecabelangenvereniging heeft dus zeker enige affiniteit met de sector. (KDC)