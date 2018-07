Matrix neemt Lioen over 25 juli 2018

Verzekeringen Lioen, aan de Stationsstraat 2 in Kapellen, is na 35 jaar overgenomen door Matrix nv. Verzekeringen Lioen was jarenlang een begrip in Kapellen en omgeving. Het was vooral Jef Denisse die er de verzekeringsportefeuille sterk uitbouwde tot hij in 2006 met pensioen ging. Uiteindelijk gaat het om ruim 1.300 klanten, zowel particulieren als zelfstandigen. In de familie was geen opvolging voorhanden. De klanten van Lioen zijn voortaan welkom in het kantoor van Matrix aan de Hoevensebaan 120 in Kapellen. Particuliere klanten kunnen er terecht bij Michel Stessels die hen zal bijstaan. Werner Konings begeleidt de businessklanten. (FSE)