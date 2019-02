Mathieu van der Poel verlengt titel van sportfiguur Alfons Schryvers

25 februari 2019

Onder de noemer “Kapellen verovert de wereld” zijn in de Kapelse sporthal de jaarlijkse sportkampioenen gevierd en de Kapelse sportfiguur, en sportploeg, van het jaar verkozen. In totaal werden 23 ploegen gehuldigd en 41 individuele sporters. Daarnaast was er een attentie voor twee kampioenen in de duivensport en werden drie personen gehuldigd die zich al meer dan 30 jaar lid zijn van dezelfde sportclub. Voor de Kapelse sportploeg van het jaar waren er vier genomineerden; een ploeg van Artgym, een ploeg van Encore, een ploeg van TC Amicale Cepa en een ploeg van TC80. In deze categorie ging de titel naar de ploeg van Artgym bestaande uit Amélisse Das, Lauren Verbrugghe en Elisa Vos. Voor de titel van Kapelse sportfiguur waren er zeven genomineerden. Teakwondo-atlete Asemani Raheleh, Gitte Haenen atletiek, wielrenner Mathieu van der Poel, Dirk Vander Avert atletiek, Amma Van Laer atletiek, Heleen Vermeulen atletiek en zeilster Eline Verstraelen. Met ruime voorsprong koos de jury voor wielrenner Mathieu van der Poel. Hiermee verlengt hij zijn titel van vorig jaar. Omdat Mathieu momenteel deelneemt aan een wedstrijd in Turkije werd zijn prijs in ontvangst genomen door vader Adri van der Poel. Alle genomineerden krijgen ook een persoonlijk bord, met foto, dat wordt aangebracht op de wall of fame in het Kapelse gemeentepark.