Marktbezoekers krijgen attentie voor Valentijn

14 februari 2019

Onder het motto “Ik hou van de markt” kregen bezoekers van de wekelijkse marktdag in Kapellen een attentie aangeboden. De gemeente deelde er snoepjes uit in hartvorm verpakt in recycleerbaar papier. Alle snoepzakjes droegen het logo van de gemeente Kapellen. “De markten hebben het overal moeilijk en daarom wilden we zowel de klanten, als de handelaars, een attentie aanbieden” zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “We willen de wekelijkse markt zeker in stand houden en dat ondersteunen we geregeld met activiteiten zoals kadi-cadeau en het verloten van fietsen onder de klanten. Momenteel wordt er druk gebouwd aan de nieuwe gemeentelijke feestzaal die een deel van het Marktplein heeft ingenomen. In kan de marktbezoekers echter garanderen dat en nadien, ook als de nieuwe appartementen gebouwd worden, nog voldoende plaats zal zijn om de wekelijkse markt op te stellen”. In totaal deelde de gemeente 250 snoepzakjes uit.