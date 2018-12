Marktbezoekers bedankt met een drankje Alfons Schryvers

27 december 2018

Shoppers die de wekelijkse donderdagmarkt in Kapellen bezochten, konden ze zich opwarmen aan gratis glühwein, jenever, warme chocolademelk of tomatensoep. De traktatie bracht meer geïnteresseerden dan gemiddeld op de been en veel marktbezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar beter te leren kennen.