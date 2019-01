Marc Dekkers nieuwe voorzitter CD&V Alfons Schryvers

14 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kapelse CD&V werd Marc Dekkers verkozen tot plaatselijk voorzitter en Yasser Abdulrasol (20) tot voorzitter van Jong CD&V. Beiden hebben de vaste wil om de afdeling verder uit te bouwen.

De jongste gemeenteraadsverkiezingen waren voor de Kapelse CD&V niet erg succesvol. De partij verloor een zetel en heeft, met Maaike Van Overloop, nog slechts één verkozen. Vorig jaar werd binnen de CD&V een verjongingsoperatie ingezet en misschien kwam ze net iets te laat om haar vruchten af te werpen. Toch wil de nieuwe voorzitter verder op de ingeslagen weg. “Het is niet vanzelfsprekend wat we met een klein aantal mensen de voorbije negen maanden konden realiseren maar soms lopen de zaken niet zoals je ze wil plannen maar onze afdeling kreeg wel een boost. Die boost zal ik, met gezamenlijke krachten, verder uitbouwen. Mijn geloof in de CD&V en de noodzaak van een centrumpartij, zeker in deze poliserende tijden, zal altijd blijven bestaan. Mijn geloof in het team dat er vandaag staat is erg groot. Samen kunnen we het verschil maken”. Student rechten Yasser Abdulrasol werd verkozen tot voorzitter van Jong CD&V. “Ik wil de jongerenwerking opnieuw op de sporen zetten en verder uitbouwen. Mijn eerste stappen in de politiek zullen zeker navolging krijgen”.