Manege bezorgt paarden rustig pensioen DADEK KNEGEVITCH VAN HUBERTUS START 'ZILVERFONDS' ALFONS SCHRYVERS

07 september 2018

02u42 0 Kapellen Een rustige oude dag, vrij van zorgen. Voor de paarden van de Kapelse manege Hubertus wordt die - ook menselijke - droom een feit. Zaakvoerder Dadek Knegevitch is gestart met een Zilverfonds. "Door de prijs van onze rijlessen iets te verhogen, kunnen onze paarden naar een 'rusthuis' in Nederland."

In 1996 namen de huidige zaakvoerders de manege over van de gekende ruiterfamilie Van Paesschen. Na ingrijpende verbouwingswerken in 2000 is de manege vandaag uitgegroeid tot één van de belangrijkste verzamelplaatsen voor paardenliefhebbers.





Het complex bestaat uit onder meer 85 paardenstallen, 2 binnenpistes, buitenpistes en 18 paarden waarmee rijlessen worden gegeven. "Bij ons kan de onvoorwaardelijke band tussen mens en paard volop beleefd worden" zegt medezaakvoerder Dadek Knegevitch. "Die band wordt steeds sterker naarmate de klant meer rijlessen neemt en we willen die niet verbreken. Vroeger werden onze 'oude' paarden afgevoerd naar een privéopvang in Dendermonde. Nu sloten we een samenwerking met Stichting Manegepaardenpensioenfonds in Nederland waar ook hun vroegere ruiters op bezoek mogen komen. Het geeft de klanten een geruststelling. De meeste maneges in Vlaanderen brengen hun paarden naar het slachthuis als ze te oud zijn om nog mee te lopen in de lessen. In bijna 90 procent van de gevallen is dat zo, maar er wordt over gezwegen".





De Nederlandse opvang van een gepensioneerd paard kost de manege ongeveer 220 euro per maand. "Bij ons kan een paard actief blijven tot een leeftijd van ongeveer 24 jaar. Omdat een paard 30 jaar oud kan worden kan het definitieve prijskaartje dus flink oplopen maar dat hebben we ervoor over", zegt Dadek. "Om de latere kosten van opvang te betalen rekenen we onze klanten per rijles 2 euro extra aan. Dat brengt een rijles in groep op 17 euro en een privé-rijles op 20. Zo bouwt elk paard zijn persoonlijk Zilverfonds op."





Het Zilverfonds werd vooraf uitgelegd aan enkele klanten gevolgd door een bezoek aan de Stichting Manegepaardenpensioenfonds. Iedereen reageerde enthousiast, zegt Dadek. "De kleine prijsverhoging nemen ze er graag bij. Onze klanten kennen kennen de verhalen van paarden die niet meer in de lessen kunnen meelopen en toch nog bereden, doorverkocht, of geslacht worden. In Nederland kunnen ze hun vertrouwde paard nog jarenlang een persoonlijk bezoekje brengen."





Op 23 september tijdens de opendeurdag in manege wordt het pensioenplan voorgesteld aan alle bezoekers.