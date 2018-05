Maarten Thaels (30) al meer dan week vermist 16 mei 2018

De dertigjarige Maarten Thaels uit Borsbeek is al meer dan een week vermist. Op dinsdag 8 mei vertrok de vader van twee kinderen met zijn fiets vanuit zijn woning in de Groenhofstraat in Borsbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Maarten is 1,85m groot en is normaal gebouwd, hij heeft kort donkerbruin haar en bruine ogen. Volgens de federale politie heeft hij dringend medische zorgen nodig. "Er wordt aan Maarten gevraagd om contact op te nemen met zijn familie of met een politiedienst, indien hij dit bericht hoort", klinkt het. Op het moment van zijn verdwening reed Thaels met een zwarte herenfiets van het merk Norta met een kinderstoeltje. Vrienden en familie hebben al zoekacties gedaan rondom de forten in de buurt. Ook aan inwoners van Kapellen wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn, gezien Maarten dikwijls gaat wandelen in het park daar. Wie meer informatie heeft over deze verdwijning, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)