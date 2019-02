Ludo Verhoeven tot Grootvorst Carnaval gekroond Alfons Schryvers

04 februari 2019

12u33 2 Kapellen Tijdens een ceremonie op het Kapelse gemeentehuis Beukenhof is Ludo Verhoeven aangesteld tot grootvorst. Ludo is voormalig prins, en keizer, van de Kapelse carnavalsvereniging De Plakijzers die ondertussen is opgedoekt.

“Jef De Waele, grootvorst van de Voorkempen, liet weten de druk van zijn mandaat niet meer aan te kunnen en vroeg mij om de titel over te nemen. Ik ben vereerd om zijn vroegere titel te mogen dragen” zegt Ludo.

“Omdat de Plakijzers niet meer bestaan is het een louter ceremoniële functie. Als ze me een uitnodiging sturen, doe ik mee aan optochten van andere verenigingen.”

Hoe de toekomst van het Kapelse carnaval zal evolueren is moeilijk in te schatten zegt Ludo. “Ik hoop dat er een doorstart komt in 2020 .”

Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) zei dat de grootvorst altijd zal kunnen rekenen op medewerking van het Kapelse gemeentebestuur.