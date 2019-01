Loopgravenpad Mastenbos groeit uit tot toeristische topper “Inwoners van de Westhoek staan hier met de mond open” Alfons Schryvers

17 januari 2019

13u20 0

De gemeente Kapellen zet zich meer en meer op de kaart als toeristische bestemming. Het loopgravenpad, uit de Eerste Wereldoorlog, kreeg tussen de 15 en 20.000 bezoekers te verwerken. Om deze toevloed aan te pakken staan 35 gidsen klaar om de nodige uitleg te geven. Om hen herkenbaar te maken kregen die van de gemeente een polo en een regenjasje met daarop het logo van de gemeente Kapellen.

Het Mastenbos in Kapellen herbergt een nog zeer volledige Duitse loopgravenlinie uit 1917 met talrijke bunkers. Deze linie uit de Eerste Wereldoorlog werd pas in 2007 ontdekt. De jaren voordien was het Mastenbos privéterrein en dat is de reden waarom het militaire erfgoed er nog in uitstekende staat is. Het Mastenbos is goed voor zo’n 70 bunkers en 4,8 km aan loopgraven. Dat zijn meer loopgraven dan in de hele Westhoek samen. Dit is niet alleen uniek in België, maar zelfs in Europa. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bouwde dit stuk bos, samen met de provincie Antwerpen en de gemeente Kapellen, uit tot een toegankelijke educatieve herdenkingssite met maximale toegankelijkheid voor het publiek. Langs het Loopgravenpad liggen uitzonderlijk bewaarde loopgraven en 21 bunkers. Vier van die bunkers kan je ook vanbinnen bezoeken: een commandobunker, een mitrailleurbunker, een kanonsbunker en een troepenbunker. Het Loopgravenpad start aan de Kalmthoutsesteenweg, in het Mastenbos, en is het hele jaar toegankelijk. Het wandelpad is anderhalve kilometer lang en is niet volledig toegankelijk voor rolstoelen of mensen die moeilijk ter been zijn.

Opleiding gidsen

“Sinds 2014 bezoeken jaarlijks tussen de 15.000 en 20.000 toeristen het Loopgravenpad. Heel wat mensen bezochten dit pad zonder een gids maar in totaal werden over de verschillende jaren ook 426 gidsbeurten verzorgd, met een piek in 2015, van 127 gidsbeurten” zegt schepen voor toerisme Luc Janssens (Open Vld). “Al onze gidsen volgden een opleiding en om hen te bedanken voor hun inzet wilden we hen belonen. Niet alleen zij die het Loopgravenpad voor hun rekening namen, maar alle gidsen, dus ook degene die gidsen voor de astronomische Smoldersklok, Open Monumentendag, de Crepainroute, Fortengordel, herfst- en winterwandelingen, de Sint-Jacobuskerk, enz. In totaal deden wij beroep op een 30-tal gidsen, waarvan er 4 specifiek voor de Smoldersklok zijn, de overige hebben vooral het Loopgravenpad gedaan. Bedoeling is om de komende jaren het toerisme in Kapellen verder op de kaart te zetten nu de basis gelegd is en verder beroep te doen op onze gidsen. Op dit ogenblik loopt er een opleiding Toeristische gids voor Kapellen en omgeving, die de gemeente Kapellen organiseert i.s.m. het CVO EduKempen uit Turnhout. Er volgen 12 cursisten deze opleiding. Ook daar hopen we in de toekomst beroep op te kunnen doen”.

Zelfs uit de Westhoek

Herman De Meulenaere, gids en voorzitter van de Werkgroep Toerisme, is vooral actief in het loopgravenpad. “De bezoekers komen uit heel Vlaanderen en ook uit Nederland. Bezoekers uit de Westhoek staan soms met verbazing te kijken. Daar kennen ze wel loopgraven rond de IJzer maar geen loopgraven ter verdediging zoals deze in het Mastenbos. Alles wat hier werd gebouwd is 100 jaar oud en nog intact. Het afgelopen jaar kwamen ook veel scholen op bezoek. Dat had vooral te maken met de herdenkingen rond 100 jaar oorlog”. Als dank voor alle inspanningen ontvingen de gidsen een polo en een regenjasje met het logo van de gemeente. Mensen die geïnteresseerd zijn in een gegidste wandeling in het Loopgravenpad, of iets anders, kunnen contact opnemen met de dienst Toerisme van de gemeente Kapellen. Zo’n geleide wandeling duurt anderhalf tot twee uur. De gids vertelt over de loopgraven, de bunkers en Wereldoorlog I, maar ook over de natuur in het Mastenbos. Een rondleiding met gids kost € 50 voor groepen van 20 à 25 personen. Deze leg je vast bij de gemeentelijke dienst Toerisme. Als je zonder gids, in groep naar het Mastenbos trekt, word je verzocht dit even te melden aan de gemeentelijke dienst Toerisme, om te vermijden dat te veel groepen tegelijk het Loopgravenpad bezoeken.