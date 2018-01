Lions Club kookt kerstmaaltijd voor minder begoeden 02u28 0 Foto Alfons Schryvers

Voor de negende maal op rij organiseerde Lions Club Antwerpen Moerland een gratis kerstmaaltijd voor minder begoede inwoners. De organisatie gebeurde in samenwerking met het OCMW en het Kapelse gemeentebestuur. Dit jaar had de kerstmaaltijd plaats in feestzaal 't Bruggeske. Onder het motto 'Een Warme Kerst in Kapellen' schoven bijna zestig aanwezigen de voeten onder tafel. Leden van Lions Club Antwerpen Moerland trokken de keuken in om, in samenwerking met Sodexo, een uitgebreide vijfgangenmaaltijd in elkaar te steken voor de mensen die het met minder moeten stellen. Ook het serveren van de maaltijd gebeurde door de leden van de Lions Club Antwerpen Moerland.





(FSE)