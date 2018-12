Lions Club Antwerpen Moerland zorgt voor een warm eindejaar Alfons Schryvers

28 december 2018

17u01

In het Kapelse dienstencentrum ’t Bruggeske organiseerde Lions Club Antwerpen Moerland een gratis kerstmaaltijd voor minder begoede inwoners. Het initiatief werd uitgewerkt samen met het OCMW en het Kapelse gemeentebestuur. In totaal genoten 72 volwassenen en 12 kinderen van een uitgebreide vijfgangen maaltijd geserveerd door leden van de Lions Club. Het is al voor de tiende maal op rij dat rond Kerstmis trekken de leden van Lions Club Antwerpen Moerland de keuken intrekken om een maaltijd in elkaar te steken voor de mensen die het met minder moeten stellen. De Lions Club Antwerpen Moerland houdt jaarlijks verschillende activiteiten die centjes in het laatje brengen. Die gaan telkens naar verschillende goede doelen. Een van deze goede doelen is het jaarlijkse kerstdiner voor de minderbedeelden. De club telt momenteel 35 leden onder het voorzitterschap van Hugo Neels. Buiten het aangeboden kerstfeest ondersteunen ze jaarlijks ook Coda palliatieve zorg in Wuustwezel, Moeders voor moeders, Meander zorgboerderij en een feestnamiddag voor anders validen.