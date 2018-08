Lezing Peter Adriaenssens 11 augustus 2018

De bekende pinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens geeft op uitnodiging van de Kapelse Gezondheidsraad op dinsdag 11 september, om 19.30 uur, in 't Kerkske aan de Kapelsestraat 182 een scherpzinnige lezing rond het thema 'Tieners, hou ze vast - digitale media'. De toegang is gratis. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd vooraf te reserveren via secretariaat@kapellen.be of 03/660.66.21.





(FSE)