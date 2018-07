Leukste speelstraten vind je hier 06 juli 2018

Ook dit jaar zullen er speelstraten zijn in Kapellen. Het gemeentebestuur zorgde voor een evenwichtige verdeling en een toelating om al dan niet de volledige straat af te sluiten, zodat het verkeer er nauwelijks hinder zal van ondervinden. Er zijn speelstraten in de Rozenlaan, Populierenlaan, Koerspleindreef, Sint-Dionysiusstraat en de Hindendreef. De gemeente zal instaan voor het leveren van logistieke steun zoals nadarhekken, bewonersbrieven en signalisatie. Iedere straat heeft ook een peter of meter die zal instaan voor de communicatie naar en met de andere bewoners toe. Zij zullen ook instaan voor het plaatsen en weghalen van de nadarhekken bij het begin en het einde van het evenement. (FSE)