Letterlijk “Veel Beterschap” bij Jan Mat Alfons Schryvers

24 november 2018

12u55 1

Met de opvoering van de komedie “Veel Beterschap” is de Kapelse toneelkring Jan Mat begonnen aan een reeks van 14 voorstellingen. De titel van het stuk is letterlijk te nemen. De acteurs zijn gegroeid in hun rol en komen veel beter uit de verf dan vroeger. Voor de toeschouwers staat dat garant voor een pretentieloos avondje ontspanning. De cast bestaat uit niet minder dan tien acteurs; Gilbert Gysen, Elly Cruysweegs, Filip De Baets, Liliane Van Dorst, Kris Hectors, Hannah Verelst, Robert Hofkens, Anke Anthonissen, Kenny Van der Poel en Sjoerd De Schutter. Het verhaal is vrij simpel en staat bol van maatschappelijke toestanden. Een loodgieter, een havenarbeider, een advocaat en een dementerende bejaarde, liggen samen op een kamer in het ziekenhuis. Een verbaal uit de kluiten gewassen zuster Bertha zwaait er de plak. Om aan haar terreur te ontsnappen broeden de vier mannen een plan uit om zuster Bertha uit te schakelen. Het stuk loopt nog tot 12 januari maar de meeste voorstellingen zijn al bijna uitverkocht. Reservatie van genummerde kaarten via Gilbert Geysen elke werkdag tussen 18.30 en 19.30 uur via 0474-19.88.94 of e-mail: JMToneelkring@gmail.com. De toegangsprijs van 10 euro over te schrijven op rekening van de Jan Mat Toneelkring – Palmstraat – Kapellen reknr.BE54 3200 5729 0997.