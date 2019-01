Lente al in aantocht Alfons Schryvers

14 januari 2019

Jaarlijks worden in Kapellen verschillende straten en pleinen opgefleurd met bloemen. Het gaat om vaste bloembakken in bepaalde straten, eigen gemeentelijke bloembakken aan gebouwen en verplaatsbare bloembakken op het openbaar domein. In 2019 worden ook de bloembakken aan de in- en uitrit van de tunnel op de Antwerpsesteenweg opnieuw gevuld met nieuwe kleurrijke planten. Om alles te kunnen realiseren heeft het gemeentebestuur een overheidsopdracht opgesteld en werden er zes firma’s aangeschreven om een offerte in te dienen. De opdracht wordt geraamd op meer dan 28.000 euro. De firma’s moeten ook instaan voor het begieten en onderhoud van de bloembakken.