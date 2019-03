Leerlingen Zilverenhoek geven het beste van zichzelf Alfons Schryvers

01 maart 2019

De vijfdeklassers van de Kapelse basisschool Zilverenhoek verzorgden vier maal een optreden voor een volle zaal in zaal Het Zilverheem. De leerlingen brachten er een muzisch totaalspektakel met als thema “EMO-TV”. Hiervoor werd wekenlang druk geoefend zowel op school als tijden hun vrije uren. Resultaat was dat de leerlingen er in slaagden om gedichten op een eigentijdse wijze te brengen, live te zingen en te dansen. Er was ook een Voice kids-special en er werden filmpjes gemaakt door de kinderen zelf. In totaal namen 51 leerlingen deel aan het evenement. De vier optredens werden vooral bijgewoond door familie en kennissen van de leerlingen die na elke voorstelling een verdiend applaus in ontvangst mochten nemen. Het project is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde voor de school en een goede start van de krokusvakantie.