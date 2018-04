Leerlingen lopen trappen op voor goede doel 28 april 2018

Leerlingen van het Atheneum Kapellen hielden een sponsorloop ten voordele van 'Help Brandwonden Kids'. Het domein van de school, aan de Streepstraat, was het decor voor een 'urban trail', wat wil zeggen dat er ook door de gebouwen werd gelopen. Ongeveer 300 leerlingen liepen zich in het zweet. "Onze sponsorloop is een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt voor een ander goed doel. Het goede doel wordt bepaald aan de hand van een stemming.





Leerlingen van het 3de jaar ASO kiezen een vzw of ngo en verrichten in groep opzoekwerk. Vervolgens presenteren ze hun goede doel aan de hele school en kunnen leerlingen een stem uit te brengen voor het goede doel dat hun voorkeur geniet", zegt organisator Bob Storms. Dit jaar is het dus Help Brandwonden Kids geworden. (FSE)