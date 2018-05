Leerkrachten laten zich dopen voor goede doel 30 mei 2018

In het kader van de campagne 'Iedereen tegen Kanker' hebben twaalf leerkrachten van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen zich op studentikoze, maar respectvolle wijze, laten dopen door de leerlingen van het zesde jaar secundair. Bedoeling was om er een enthousiaste en feestelijke happening van te maken.





De uitdaging voor 'Mater Salvatorisinstituut daagt kanker uit' was dat als de leerlingen 2.500 euro inzamelden, ze hun leerkrachten mochten dopen. In twee weken tijd werd maar liefst 3.661 euro ingezameld voor het kankeronderzoek. Een bedrag waar de school heel trots op is en meteen het hoogste bedrag ooit voor een uitdaging. Bovendien wilden de leerkrachten door de ludieke uitdaging aan te gaan iedereen die vecht tegen kanker, het gevecht is aangegaan of het van dichtbij heeft ervaren, een hart onder de riem steken. De doop van de leerkrachten kon op heel wat gejubel van de studenten rekenen.











(FSE)