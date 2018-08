Lasershow wordt nieuwe opener kermis NIEUW INITIATIEF DOOR DROOGTE IS METEEN SUCCES ALFONS SCHRYVERS

03 augustus 2018

02u44 0 Kapellen De lasershow, die afgelopen maandag op Kapellen-kermis het jaarlijkse vuurwerk verving wegens de aanhoudende droogte, was zo'n succes dat de gemeente er vanaf volgend jaar de kermis mee zal openen. Het afsluitende traditionele vuurwerk blijft behouden.

Het is al jaren traditie dat tijdens de vierdaagse Kapellen-kermis op maandagavond vuurwerk wordt afgeschoten met telkens meer dan duizend toeschouwers die speciaal hiervoor afzakken naar het gemeentepark. De lange droogteperiode was de oorzaak dat er, voor het eerst in de geschiedenis van Kapellen-kermis, geen vuurwerk mocht afgeschoten worden. "Dat is ook begrijpelijk", zegt schepen voor Feestelijkheden An Stokmans (Open Vld). "De installatie staat op het plein rond de atletiekpiste en is omgeven door bomen. Ik wil het niet meemaken dat een vuurpijl in een boom terecht komt er hierdoor brand ontstaat. Toen de kermisuitbaters vroegen om een alternatief uit te werken hebben we onmiddellijk de koppen bij elkaar gestoken."





Veel toeschouwers voor het vuurwerk bezoeken vooraf en nadien de kermis. "Met het aflassen van het vuurwerk verdween voor ons een belangrijke bron van inkomsten", zeggen Davy Van Poppel, uitbater van lunapark Brazil, Bart Raymaekers van de Boomse Frituur en Pieter Keylen, uitbater van de drankstand op de kermis.





Inkomsten

"We hebben begrip voor de beslissing maar uiteindelijk zorgde dit voor heel wat minder inkomsten. Iemand opperde het idee om een lasershow te organiseren. Om dat verder uit te werken contacteerden we het gemeentebestuur. Na veel rondbellen hebben we iemand gevonden die de show voor ongeveer 2.000 euro wilde verzorgen. Deze kostprijs hebben we verdeeld tussen de foorkramers, de gemeente en de uitbater van de drankstand." Het nieuwe initiatief werd een enorm succes. Ondanks een beperkte promotie stonden meer dan duizend toeschouwers op het Marktplein.





Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) was onder de indruk en stelde meteen voor om van de lazershow een blijver te maken. Volgens hem was er immers een nieuw succesvol evenement geboren. "Indien we volgend jaar tijdig iemand kunnen contacteren zal de kostprijs voor de lasershow een flink pak minder zijn. Sommige mensen opteerden om enkele vuurpijlen minder af te schieten om het bedrag te compenseren maar daar ga ik niet op in. Het vuurwerk, in zijn huidige vorm, moet blijven en is bestemd voor de hele familie. Een lasershow spreekt vooral jonge mensen aan."





Vanaf volgend jaar zal de officiële opening van de kermisattracties op het Marktplein, gebeuren op zaterdagnamiddag. Die dag wordt afgesloten met een lasershow. Op maandagavond volgt het traditionele vuurwerk in het gemeentepark. Dinsdag, de laatste dag van Kapellen-kermis, blijft voorbehouden voor de wielerwedstrijden 'De Kapelse Sprint' met een wedstrijd voor heren en een afzonderlijke wedstrijd voor dames.