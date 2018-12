Landelijke Gilde heeft aandacht voor 60-plussers op het platteland Alfons Schryvers

13 december 2018

Tijdens hun jaarlijkse academische zitting in het PITO bracht nationaal voorzitter Nik Van Gool een bezoek aan de Landelijke Gilde, afdeling Hoevenen -Kapellen. De voorzitter had het vooral over het probleem van 60-plussers op het platteland. “Tegen 2030 zal het aantal 60- plussers op het platteland met ruim 35% toenemen. Deze mensen hebben nood aan een zorg op maat met ondermeer hulp in huis en ook daarbuiten, verzorging en vervoer, zeker omdat de afstanden groot zijn” zei de voorzitter. Als oplossing ziet zij een omgeving die alert reageert op signalen zoals vereenzaming en kansarmoede bij de senioren. “Bovendien moeten er oplossingen komen voor toegankelijke en aangepaste woningen, bijv. hulp bij verbouwingen. Door het contact met anderen zal de senior zich nog steeds opgenomen voelen in zijn dorpsgemeenschap, het zal ook drempelverlagend werken bij nood aan hulp en ondersteuning”. Na haar toespraak konden aanwezigen terecht bij vertegenwoordigers van PUUUR en Landelijke Thuiszorg, voor eventuele persoonlijke vragen. De avond werd afgerond met een receptie waarop streekbier en streekproducten werden aangeboden.