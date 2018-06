Lachen met gemiste WK van Oranje? Natuurlijk moet dat kunnen 23 juni 2018

02u53 0

Inwoners van Putte-Kapellen hebben op de Belgisch-Nederlandse grens een bord geplaatst met "Welkom in België. Hier begint het Wereldkampioenschap". Daarmee wrijven ze de Nederlanders hun gemiste WK nog even (vriendschappelijk) onder de neus.





"We hebben niets tegen Nederlanders maar dit konden we echt niet laten liggen" zeggen initiatiefnemers Heleen Clerckx, Marcel Denisse, Eric Dilliën, Raf Engels en Monique Wouters-Van der Tol. Die laatste is Nederlandse en woont al jaren in Putte-Kapellen.





"Misschien raar als Nederlandse, maar dit grapje moet kunnen. In de streek circuleren trouwens heel wat moppen over Belgen en Nederlanders. Dit past perfect in het rijtje.





Het zal Nederlanders misschien aanzetten om voor de Rode Duivels te supporteren. Ik zou graag ook op Nederlands grondgebied Belgische vlaggen zien wapperen". Volgens Raf Engels is het idee spontaan gegroeid. "Vanaf je de grens oversteekt duiken de eerste Belgische vlaggen op. Onze spontane reactie was: blijkbaar begint het wereldkampioenschap pas hier. " Dat hun actie bij Nederlanders in het verkeerde keelgat schiet, betwijfelen de initiatiefnemers. "Nederlanders hebben een goed gevoel voor humor. We hopen dat de Rode Duivels het ver zullen brengen. Anders kunnen de Nederlanders wel eens een bord aan de grens hangen met 'hoogmoed komt voor de val', maar ook dan zullen we er mee lachen" besluit Clerckx. (FSE)





