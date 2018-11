Laatste seniorennamiddag in ’t Bruggeske Redactie

08 november 2018

In de feestzaal van het Kapelse dienstencentrum ’t Bruggeske is de laatste seniorennamiddag voor senioren gehouden. In het voorjaar gaat het dienstencentrum, en aanpalende feestzaal, tegen de vlakte. Vanaf het najaar 2019 kunnen senioren dan terecht in de nieuwe feestzaal die momenteel wordt gebouwd op het Marktplein. “Viermaal per jaar organiseren we een seniorennamiddag” zegt schepen voor senioren Ria Van Oncen (Open Vld). “Onze seniorenfeesten zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste waarde met telkens enkele honderden aanwezigen. Dat willen we niet verloren laten gaan maar omdat ’t Bruggeske wordt afgebroken moeten we zoeken naar een tijdelijke oplossing”. De seniorennamiddagen worden georganiseerd in samenwerking met het Kapelse Cultuurcentrum. Cultuurschepen An Stokmans (Open Vld) denk al aan enkele alternatieven. “We moeten het nog grondig bekijken maar ik denk nu spontaan aan zaal Escapade, Haasdam en Zilverenhoek”.