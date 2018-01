Laatste kerstboomverbranding "oude stijl" 02u41 0 Foto Alfons Schryvers

Na het intreden van de duisternis werd op het Marktplein in Kapellen de aftrap gegeven voor de 20ste kerstboomverbranding. De honderden aanwezigen maakten, zonder het zelf te beseffen, een afscheidmee. "Dit was de laatste kerstboomverbranding in deze vorm. Wegens milieuredenen, en de op stapel staande infrastructuurwerken aan het Marktplein, denken wij na over een nieuw concept om de eindejaarsfeestdagen af te sluiten. Vanaf 2019 komt er in Kapellen een kerstboomverbranding "nieuwe stijl". Hoe die er precies zal uitzien weten we momenteel nog niet", zegt brandweercommandant Bruno Weyers.





(FSE)