Laatste editie Cars & Coffee op Marktplein 20 april 2018

De laatste editie van Cars & Coffee vindt nu zondag plaats op het Kapelse Marktplein. Reden is de bouwwerken voor een gemeentelijke evenementenzaal op het plein. Vanaf september neemt de organisatie een nieuwe start op de terreinen van het Total-station in de haven (Kaai 730).





De organisatie wil van deze laatste editie een spetterend evenement maken en verwacht opnieuw tussen twee- en driehonderd oldtimer voertuigen. Deze keer duurt de bijeenkomst van 10 tot 13 uur en zijn er een aantal foodtrucks aanwezig. Met ook een rondrit voor oldtimers zullen bezoekers meer beweging zien dan anders.





Er geldt een parkeerverbod op het Marktplein en in de Silvesterdreef aan de kant van plein. (FSE)