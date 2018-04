Kunstwerk als herdenking aan restauratiewerken 17 april 2018

In Kapellen zijn alle restauratiewerken aan de geklasseerde Sint-Jacobuskerk achter de rug. "De kerk moest enkel nog van binnen geschilderd worden. Als we subsidie hadden aangevraagd, moesten we misschien vijf tot tien jaar wachten en dat was voor ons veel te lang", zegt schepen voor Financiën Luc Janssens (Open Vld). "Daarom hebben we de 65.000 euro zelf betaald. Uiteindelijk maakt de kerk deel uit van ons cultureel erfgoed en ligt ze op de bedevaartsroute naar Compostella". Als herdenking van de restauratiewerken werd een kunstwerk onthuld.





(FSE)