Kunstencentrum Attenhoven voortaan actief in kerken Alfons Schryvers

25 januari 2019

11u57 0

Het Kunstencentrum Attenhoven Stichting (KAS) verlaat het kleine kapelletje van de Heuvels, aan de Waterstraat op de grens van Stabroek en Kapellen, en geeft voortaan concerten in ’t Kerkske, de St.-Jacobuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk op de wijk Kapellen-Zilverenhoek. Met de verhuis wil KAS een groter publiek bereiken.

Het Kunstcentrum ontstond eind 2012 met als trekkers een aantal enthousiastelingen van divers pluimage en met enige ervaring in de culturele sector. Hoofddoel was een werking te creëren die in brede zin aandacht heeft voor nieuwe vormen van kunstcreatie en cultuurbeleving. Het KAS programma bevat dan ook in hoofdzaak nieuw productiewerk dat voorkeur geeft aan jonge kunstenaars en aan vernieuwende groepen en gezelschappen. Alles begon in het oude kerkje Attenhoven in Hoevenen maar dat moest, na een veiligheidskeuring, verlaten worden. Na onderhandelingen met het Stabroekse parochieteam organiseerde KAS dan vanuit de kapel van de Heuvels opnieuw tal van concerten en tentoonstellingen. De kapel werd vorig jaar echter verkocht en kwam in handen van Erik Verschooren, zaakvoerder van de bvba Picotec en overbuur van de kapel. Het kwam wel tot een overeenkomst met deze eigenaar kwam KAS de kapel mocht blijven gebruiken als thuisbasis.

Verhuis naar kerken

De vaste kern van KAS wordt stilaan echter een dagje ouder. Omdat ze zorgen voor zowel tentoonstellingen als concerten moet de kapel telkens helemaal heringericht worden en dat begon zwaar te wegen. Bovendien kon er in de kapel slechts een beperkt publiek genieten van de evenementen. Na enkele gesprekken met de gemeente Kapellen kwam er een akkoord uit de bus dat KAS voor haar programmatie een beroep kunnen doen op drie grote kerken in Kapellen. Vanaf dit jaar is dat zaal ’t Kerkske aan de Kapelsestraat 182 in Kapellen, de monumentale Sint-Jacobuskerk, Kerkstraat 4 in het centrum van Kapellen en de Zilverenhoekkerk, aan Zilverenhoekstraat 1, in de wijk Kapellen-Zilverenhoek. Zaal ‘t Kerkske, is omgevormd tot theaterzaal met een vaste tribune en plaats voor 124 personen. Bovendien beschikt de zaal over een vaste licht- en geluidsinstallatie, en een beamer. Hier brengt KAS op zaterdag 2 februari haar eerste voorstellingen. Om 14.30 uur staat gitarist Kris Doms er op de bühne. Komen luisteren is gratis. ’s Avonds is het de beurt aan de Amerikaanse Dayna Kurtz. Kaarten in vvk kosten 14 euro en aan de kassa is dat 17 euro. Zaterdag 23 maart trekt KAS voor het eerst naar de Sint-Jacobuskerk voor een klassiek concert met Terra Nova Collective met Clari d’Amore. Info en kaarten via www.kasattenhoven.be en info@kasattenhoven.be