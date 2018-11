Kunst en Kado in oud gemeentehuis Alfons Schryvers

19 november 2018

Onder de noemer “Kunt en Kado” stellen 12 kunstenaars ten toon in Expog, het oud-gemeentehuis van Kapellen. De werken zijn te bezoeken op zaterdag 8 en zondag 9 december, van 13 tot 18 uur, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december van 13 tot 18 uur, vrijdag 21 en zaterdag 22 december van 11 tot 18 uur en zondag 23 december van 11 tot 16 uur. Er zal een brede waaier aan kunstwerken te zien zijn en de kunstenaars zijn een aantal dagen aanwezig. Dit jaar nemen deel; Nicole De Winter juwelen in glas en zilver, decoratiestukken en lichtobjecten in porselein. Peter Dieben deelt zijn wereld aan de hand van foto’s. Anita Heijmenberg toont sieraden en sierkussens. Herma Horstink hangt kleurrijke schilderijen aan de wanden. Stefanie Neeskens met veelkleurige glaskunst. Lieve Peeters vilten hoeden en sjaals. Ingrid Piens keramiste. Ludo Van Alphen met beelden die zijn geïnspireerd op dieren. Thérèse Van Riet creëert artistieke wenskaarten voor alle gelegenheden. Saskia Verhasselt met kleurrijke fictieve wezens in keramiek. Tania Verhasselt showt textiel in zijde met vele kleuren en Luc Vogels met handopbouw in porselein. Alles in de tentoonstelling is handgemaakt en kan ook worden aangekocht aan betaalbare prijzen. Een origineel geschenk voor de feestdagen. De toegang is gratis.