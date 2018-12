Kunst en Kado helpt bezoekers aan ideaal eindejaarsgeschenk Alfons Schryvers

10 december 2018

10u49 0

Wie ondertussen al volop op zoek is naar het ideale eindejaarsgeschenk, kan daarvoor terecht in de tentoonstellingsruimte van het oud-gemeentehuis van Kapellen tijdens de tweede editie van Kunst en Kado. In totaal stellen er 12 kunstenaars hun werken tentoon. Zij zorgen voor een brede waaier van kunstwerken die dienst kunnen doen als een ideaal, en origineel, geschenk. Het aanbod bestaat uit juwelen, grote en kleine objecten in keramiek, porseleinen lichtdecoratie, schilderijen, mixed media, artistieke wenskaarten, en hoeden en sjaals in vilt. Kunst en Kado is nog geopend op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december van 13 tot 18 uur, vrijdag 21 en zaterdag 22 december van 11 tot 18 uur en zondag 23 december van 11 tot 16 uur. De meeste van de kunstenaars zijn eveneens aanwezig. De toegang is gratis. Kunst en Kado is ongetwijfeld de origineelste artisanale cadeautjesbeurs in de regio. Een must voor wie graag het origineelste cadeautje bij heeft tijdens de eindejaarsfeesten of gewoon iets tofs wil voor zichzelf.