Knuffelpaardje draagt trouwringen van Rudi en Nadine 13 augustus 2018

In Kapellen is het huwelijk voltrokken van Rudi Van Lent en Nadine Bruelemans. Voor deze gelegenheid kreeg de trouwzaal een bijzondere gast over de vloer. Een met een reuzenstrik versierd knuffelpaardje bracht de trouwringen tot bij het bruidspaar. Schepen Koen Helsen (Open Vld) maakte de ringen los en overhandigde ze aan het bruidspaar. De aanwezigheid van een knuffelpaardje is niet verwonderlijk. Nadine is trekster van de vzw Siann. Die heeft als grootste doel om paardjes tot bij mensen te brengen die door omstandigheden, ziekte of ouderdom geen toegang meer hebben tot dieren. Ook voor kinderen met een beperking worden de paardjes ingezet. De paardjes krijgen speciale opleiding en worden spelenderwijs getraind op verschillende onderdelen.





Op vraag brengen de paardjes ook educatieve bezoeken aan scholen en knuffel-bezoeken aan huis. Verschillende soorten instellingen, rustoorden, neurologische, psychiatrische en palliatieve settings komen hiervoor in aanmerking. Elk paardje heeft specifieke eigenschappen en hun karakter bepaald voor welk initiatief ze worden ingezet. Info over de werking van de vzw via siannvzw@gmail.com. (FSE)