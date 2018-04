Kmo-zone Bosduin ondergaat facelift 20 april 2018

De Kapelse kmo-zone Bosduin op de Essensteenweg is onder handen genomen. De signalisatie is vernieuwd volgens de huisstijl van kmo-zones Vloeiende en Kapelsestraat-West. "Na de uitbreiding van de bedrijvenzone was een nieuwe signalisatie nodig om de bedrijfspanden vlot te kunnen bereiken", legt schepen voor Openbare Werken Koen Helsen (Open Vld) uit. "Concreet hebben we een welkomsttoren geplaatst aan het begin van de Industrielaan. Op de site staan ook verschillende totems met huisnummers en bedrijfsnamen. We hebben ook huisgevelplaatnummers geplaatst met een kleuraccent per straat. Daarnaast hebben we nog een deel van de bermen ingezaaid en op andere delen van de bermen komen aanplantingen met lage struiken, bodembedekkers, hagen en straatbomen. Op drie plaatsen langs de Industrielaan en de Energielaan hebben we nog parkeervakken in betonstraatstenen aangelegd."





De werken werden deels gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. (FSE)