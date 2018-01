Klinkaardstraat dicht door waterlek 02u59 0 Laenen Watermaatschappij Pidpa brak de weg open om het waterlek te dichten.

De gewestweg tussen Kalmthout en Kapellen is sinds maandag in beide richting afgesloten door een waterlek in een hoofdleiding. Om een nog onbekende reden sprong de leiding waardoor de grachten langs de weg begonnen vol te lopen. Rond twee uur maandagmiddag werd het lek opgemerkt door buurtbewoners die watermaatschappij Pidpa erbij haalden. Die moest het wegdek openbreken om het lek te kunnen dichten. Daardoor zit er een enorm gat in de weg . "We overleggen met de watermaatschappij, het gemeentebestuur van Kapellen en het Agentschap Wegen en Verkeer om dit zo snel mogelijk op te lossen", klinkt het bij de lokale pz Noord. Gisteravond was het nog niet duidelijk wanneer de Klinkaardstraat weer vrijgemaakt kan worden. (BSB)