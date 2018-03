Klankbeeldfestival van fotoclub DIKA 16 maart 2018

Fotoclub DIKA organiseert dit weekend hun 'klankbeeldfestival'. De leden van de club hebben allemaal korte audiovisuele montages in elkaar gestoken die dan getoond zullen worden. De thema's van dit jaar zijn onder andere volgende Peru, Canada, Cuba, Sri Lanka en Amerika. Er zullen ook reportages getoond worden over Zwitserland, Corsica, London en Bretagne. Ook natuur en een speciale reportage over oldtimers Minerva komen aan bod. Het klankbeeldfestival vindt plaats in het DIKA-paviljoen aan Klein Heiken. De projecties worden getoond op vrijdag 16 maart om 20 uur, op zaterdag 17 maart om 16 en 20 uur en op zondag 18 maart om 10.30, 13.30 en 16.30 uur. De inkom is gratis. (VTT)