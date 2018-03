Kinderoppas gaat online 24 maart 2018

Vanaf 1 mei gaat de Kapelse kinderoppasdienst aan de slag met een online programma voor alle aanvragen. Om de overstap vlot te laten verlopen kan je nu al een kijkje nemen op de website van de Gezinsbond op www.gezinsbond.be en je profiel nakijken of vervolledigen. Als je een oppas nodig hebt ga je door naar kinderoppasdienst. Voortaan koop je ook digitale credits die de vroegere verzekeringsbriefjes vervangen. De betalingen aan de babysit blijven in cash. Bedoeling van het nieuwe systeem is de aanvragen vlotter te laten verlopen. Inwoners die problemen ondervinden met het nieuwe systeem kunnen contact nemen op kod.kapellen@gmail.com of op werkdagen, tussen 19 en 21 u, via 03-605.71.66. (FSE)