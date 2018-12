Kim Mertens is 12.500ste schaatser Alfons Schryvers

30 december 2018

16u34 0

Zondag is op de Kapelse ijspiste de 12.500ste schaatser ontvangen. Met nog een week schaatsplezier voor de boeg zit de ijspiste stevig op recordkoers. Het record van 2016 staat op 17.500 schaatsers. De Kapelse Kim Mertens was de 12.500ste schaatser. Haar kinderen Leonie en Arnaud waren vergezeld van hun vriendinnetje Julie. Het was al de vijfde maal dit seizoen dat Kim de schaatsen aanbond in Kapellen. “Wij komen graag schaatsen in Kapellen. In tegenstelling tot Brasschaat is de ijspiste hier overdekt”. Het gezin Mertens zijn liefhebbers van wintersporten. Alle gezinsleden hebben zowel het skiën als het schaatsen onder de knie. Het gezin werd bedacht met een ruiker bloemen vanwege het Kapelse gemeentebestuur. Namens de uitbater van de ijspiste kregen ze ook allemaal een voucher voor een gratis schaatsbeurt, een pak oliebollen en een gratis drankje. Op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen, kan nog geschaatst worden tot en met zondag 6 januari. Dan heeft er ook de traditionele nieuwjaarsdrink voor de Kapelse bevolking plaats.