Kies mee voor sportkampioenen Alfons Schryvers

24 januari 2019

De gemeente Kapellen zet jaarlijks haar vele sportkampioenen in de bloemetjes. Het sportgala, waarop de kampioenen van 2018 worden gevierd, vindt eind februari plaats onder de noemer “Kapellen verovert de wereld”. Traditiegetrouw wordt er ook een Kapelse Sportfiguur van het Jaar gekozen. Naast de jury bestaande uit Kapelse (ex-)sporters, (sport)journalisten en (sport)instanties krijgt ook het grote publiek een stem. Kapellenaren kunnen tot en met donderdag 14 februari stemmen via een poll die te vinden is op de gemeentelijke website. Daar kunnen ze een keuze maken uit de 7 genomineerden wie voor hen de Kapelse sportkampioen is. De genomineerden zijn: Asemani Raheleh (taekwondo), Haenen Gitte (atletiek), Dirk Vander Avert (atletiek), Mathieu van der Poel (veldrijden/wielrennen/mountainbike), Emma Van Laer (atletiek), Heleen Vermeulen (atletiek) en Eline Verstraelen (zeilen). Het stemsysteem is zodanig aangepast dat inwoners slechts éénmaal kunnen deelnemen aan de stemming.