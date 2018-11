Kies mee de sportkampioenen van 2018 Alfons Schryvers

20 november 2018

14u19 0

Onder de noemer ‘Kapellen verovert de wereld’ worden op vrijdag 22 februari de Kapelse sportkampioenen gehuldigd. Hiervoor zoekt de gemeente naar atleten die in 2018 een uitzonderlijke sportprestatie hebben geleverd. Iedere Kapelse sportploeg, of individuele sporter, komt in aanmerking voor de huldiging. Wie een titel behaalde op een WK, een EK of op Belgisch, Vlaams of provinciaal niveau is er sowieso bij. Eerste plaatsen op een clubkampioenschap tellen niet mee. Ook wie een 2de of een 3de plaats behaalde op WK, EK, BK of VK wordt gehuldigd. Kandidaturen kunnen tot 31 december ingediend worden via de gemeentelijke website. Die avond worden ook de Kapelse sportfiguur en de sportploeg van het jaar verkozen. De concurrentie hiervoor zal niet van de minste zijn. Atlete Renée Eykens werd al voor de 3de maal Sportfiguur en veldrijder Mathieu van der Poel al voor de vierde maal. De jury bestaat uit drie groepen en is samengesteld uit Kapelse ex-topsporters, journalisten en sportinstanties en een online pol via de gemeentelijke website. Daar kunnen inwoners vanaf februari op stemmen.

Meer over sport

sportdiscipline

WK

EK